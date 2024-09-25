المعرض الدولى لرسامي الكاريكاتير في جنوة حتى 6 أكتوبر

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - تقام في الفترة من 28 سبتمبر حتى 6 أكتوبر النسخة العاشرة من معرض رسامي الكاريكاتير الدولي المقرر عقده في مدينة رابالو في جنوة .وسيكون رسام الكاريكاتير الأمريكى الشهير دون روزا مبتكر ملحمة" سكروج ماك داك " ومبتكر لوبو البرتو سيلفسترى "سيلفر" والكيميائي والباحث العلمي داريو بريسانيني من بين أبطال المعرض.وسيخصص هذا الحدث لعشاق القصص المصورة والذي تنظمه بلدية رابالو بالتعاون مع الجمعية الثقافية رابالونيا.وسيتم عرض الكثير من الرسوم والألوان المائية وستسمح للجمهور بالتعرف على موهبة ورؤية أهم الفنانين في تاريخ القصص المصورة.وسيحضر العرض أكثر من خمسين مؤلفًا من جميع أنحاء العالم لإرضاء المعجبين من جميع الأنواع، بدءًا من محبي كلاسيكيات ديزني العظيمة، إلى محبي المغامرة والغرب المتوحش، وحتى محبي القصص المصورة للمؤلفين. (أنسامد).

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