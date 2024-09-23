جنوب سردينيا : مناظر بانورامية ومتاحف

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - تتمنع منطقة جنوب سردينيا بالحقول الهائلة ذات الخيوط الصفراء والأزهار المجففة التى تتحول إلى أشكال مشوشة تثير الخيال بينما أصبح شمال سردينيا وجهة لقضاء العطلات للكثيرين ،إلا ان الجنوب يحتفظ بجمال ليس للجميع وبالتالى يظل أصلياً ويجب زيارته.ويبدأ مسار الرحلة فى كاليارى ومناطقها التاريخية الأربع وحصن سانت ريمى المهيب حيث يمكن تناول الإفطار بالنكهات القديمة فى أحد بارات المنطقة ثم التسلل عبر الأزقة للوصول إلى دير الدومينيكان القوطى الكاتالونى .وهناك أيضاً مركز الفنون والثقافة فى إكسما بنى فى القرن العشرين وأصبح الواجهة على الطراز الرومانسكى الجديد القريب من قلعة المتاحف التى تقف حيث كانت توجد الترسانة الملكية ذات يوم . متحف الفن السيامي، الذي بين الرماح والمراوح والسيراميك تنقل الزائر إلى مكان آخر.يوجد في الخارج مباشرةً إطلالة على بركة مولينترجيوس وأحواض الملح الحكومية السابقة، بدرجات مختلفة من اللون الوردي بسبب الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش هناك. تصل المئات من طيور الفلامنكو إلى هذه المنطقة كل عام وتغطي المياه بالكامل. ولا ينبغي تفويت أيضًا المعرض البلدي وقلعة سان ميشيل، وهي نقطة بانورامية جميلة.(أنسامد).

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