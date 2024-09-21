قصر ميلانو الملكي يستضيف معرضا عن بيكاسو

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - يستضيف قصر ميلانو الملكي، معرضا عن الرسام والفنان والنحات الإسباني بابلو بيكاسو في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 2 فبراير.يقام المعرض بعنوان "بيكاسو الأجنبي"، ويتناول حياة بيكاسو الذي كان مهاجرًا قضى معظم حياته في فرنسا، البلد الذي عاش فيه وحقق شهرته كفنان، لكنها لم تمنحه الجنسية أبدًا.يقدم المعرض أكثر من 90 عملاً لبيكاسو، الذي ولد في ملقة عام 1881 وانتقل إلى باريس عام 1904، بالإضافة إلى وثائق وصور فوتوغرافية ورسائل ومقاطع فيديو ضمن مشروع يفتح الباب لمزيد من التأملات حول مواضيع الترحيب والهجرة والعلاقة مع الآخر. يُعرض أكثر من 40 عملاً للمرة الأولى في إيطاليا.قال مستشار الثقافة في بلدية ميلانو توماسو ساكي : إنه بيكاسو الذي يجعلنا نفكر داخل المعرض وأيضًا خارجه. إنه معرض له قيمة تاريخية مهمة جداً ولهذا السبب قررنا إدراجه في البرنامج، بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها. (أنسامد).

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