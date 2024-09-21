قصر ميلانو الملكي يستضيف معرضا عن بيكاسو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

قصر ميلانو الملكي يستضيف معرضا عن بيكاسو

21 سبتمبر 2024, 09:04

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - يستضيف قصر ميلانو الملكي، معرضا عن الرسام والفنان والنحات الإسباني بابلو بيكاسو في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 2 فبراير.

يقام المعرض بعنوان "بيكاسو الأجنبي"، ويتناول حياة بيكاسو الذي كان مهاجرًا قضى معظم حياته في فرنسا، البلد الذي عاش فيه وحقق شهرته كفنان، لكنها لم تمنحه الجنسية أبدًا.

يقدم المعرض أكثر من 90 عملاً لبيكاسو، الذي ولد في ملقة عام 1881 وانتقل إلى باريس عام 1904، بالإضافة إلى وثائق وصور فوتوغرافية ورسائل ومقاطع فيديو ضمن مشروع يفتح الباب لمزيد من التأملات حول مواضيع الترحيب والهجرة والعلاقة مع الآخر. يُعرض أكثر من 40 عملاً للمرة الأولى في إيطاليا.

قال مستشار الثقافة في بلدية ميلانو توماسو ساكي : إنه بيكاسو الذي يجعلنا نفكر داخل المعرض وأيضًا خارجه. إنه معرض له قيمة تاريخية مهمة جداً ولهذا السبب قررنا إدراجه في البرنامج، بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

11:19

ميلوني تتعهد بمساعدة إميليا رومانيا التي اجتاحتها الفيضانات

10:31

تاياني : "يجب إقناع إسرائيل ولبنان وإيران بعدم التصعيد"

16:01

تاياني : لا يوجد قرار أوروبي ملزم بشأن إرسال أسلحة إلى كييف

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

11:19

ميلوني تتعهد بمساعدة إميليا رومانيا التي اجتاحتها الفيضانات

10:31

تاياني : "يجب إقناع إسرائيل ولبنان وإيران بعدم التصعيد"

16:01

تاياني : لا يوجد قرار أوروبي ملزم بشأن إرسال أسلحة إلى كييف