بولونيا: المتحف المصري يحتفل بذكرى إعادة تنظيم قسم المصريات

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - يحتفل المتحف الأثرى المصري في بولونيا بالذكرى الثلاثين لإعادة تنظيم قسم المصريات من خلال معرض "ذى ميداليير" في الفترة من 18 سبتمبر إلى 16 ديسمبر.و يندرج المعرض في إطار المبادرات المخصصة للاحتفال بذكرى مراجعة هيكل العرض الكامل للمجموعة المصرية.ويضم المعرض 20 مجموعة من القطع النقدية التي ترجع إلى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر والتى تشهد على تراث الحضارة المصرية واستمراريتها.وبهذه المناسبة أيضاً يتم عرض مجموعة أصلية مكونة من 3500 قطعة ذات قيمة تاريخية وأثرية غير عادية من بين أهم القطع فى إيطاليا وأوروبا نقلت إلى الطابق الأول بعد ان كانت معروضة فى الطابق السفلي منذ عام 1994. (أنسامد).

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