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ميلانو تكرم الرسام النرويجي إدفارد مونك

18 سبتمبر 2024, 10:18

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - بدأ معرض الرسام النرويجى الكبير إدفارد مونيك في قصر ريالي فىي ميلانو باعتباره أحد اعظم الفنانين فى القرن العشرين ويستمر حتى 26 يناير .

وتكرم ميلانو الفنان العظيم من خلال 100 عمل فنى يعرض مسار رحلته الإنسانية والفنية قادمة بشكل استثنائى من متحف مونك فى أوسلو.

ومن بين الأعمال المعروضة العديدة إحدى النسخ الحجرية الشهيرة جداً " الصرخة - 1895" و"موت مارات - 1907" و"ليلة مرصعة بالنجوم - 1922-1924 ".

ويأتى هذا المعرض بعد مرور 40 عاماً على المعرض الأخير في العاصمة اللومباردية.

كان مونيك (1863-1944) بطل الرواية بلا منازع في تاريخ الفن الحديث، وكان أحد الفنانين الرمزيين الرئيسيين في القرن التاسع عشر ويعتبر رائدًا للتعبيرية، فضلاً عن كونه أستاذًا في تفسير أعمق مخاوف وتطلعات الفن الحديث.

وتمتع مونيك بموهبة استثنائية عكست شغفه بالطاقات التي تطلقها الطبيعة.

تميزت لوحاته بالوجوه التي لا تبصر، ومناظره الطبيعية المذهلة، واستخدامه القوي للألوان، والحاجة إلى إيصال الألم الذي لا يوصف والمعاناة الإنسانية للغاية، تمكنت من تحويل لوحاته إلى رسائل عالمية. (أنسامد).

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