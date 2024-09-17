ميلانو وروما وفلورنسا وجهات السياحة الأقل أمانا في إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أفاد تقرير الجريمة السنوي الصادر عن صحيفة الأعمال اليومية Il Sole 24 Ore أن ميلانو وروما وفلورنسا، بهذا الترتيب، هي أقل المدن الإيطالية أمانًا وسط ارتفاع معدلات الجريمة.وتهيمن المدن السياحية على المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت ريميني في المركز الرابع، وتورينو في المركز الخامس، وبولونيا في المركز السادس، وبراتو في المركز السابع، وإمبيريا في المركز الثامن، وليفورنو (العاشرة).وخرجت نابولي، في المركز الثاني عشر، من المراكز العشرة الأولى، بينما دخلت البندقية في المركز التاسع.وارتفعت تقارير الجريمة على المستوى الوطني لأول مرة منذ عام 2013 بنسبة 3.8٪ في العام الماضي مقارنة بعام 2022، حيث تصدرت جرائم القتل والاعتداءات والأذى الجسدي الخطير والسرقات، وفقًا لمؤشر الجريمة لعام 2024 للصحيفة. (أنسامد).

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