عودة رحلات أيام "رولي دايز جينوفا"

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - تستمر فعاليات أيام رولي دايز إلى جنوة حتى الأحد القادم الموافق 22 سبتمبر حيث سيتم إعادة افتتاح حديقة قصر بيانكو التي تم ترميمها فى فيلا جاريبالدى للجمهور.وسيتمكن مواطنو جنوة والسائحون على حد سواء من إعادة اكتشاف الحديقة التي خضعت لأعمال صيانة استثنائية إلى جانب ترميم الدرج الكبير لقصر تورسى الذي أدرج فى قائمة القصور النبيلة القديمة البالغ عددها 42 قصراً على قائمة اليونسكو للتراث العالمى منذ عام 2006.وقد شملت الأعمال في حدائق قصر بيانكو، التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 متر مربع، والتي يعود تصميمها إلى منتصف القرن الماضي، ترميم النافورة المركزية التي تضم تمثال "فاون"، مع نظام إعادة تدوير الري لمنع فقد كميات كبيرة من المياه، و"الريسيو" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر الذي يحيط بها، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الحدائق.كما تم ترميم تمثال ونافورة فينوس بوديكا وتمثالي الموسيقيين والمزهريات الرخامية ومقاعد الحديقة.وبمناسبة النسخة الخريفية المزدوجة من أيام رولي، من بين العديد من الميزات الجديدة، سيتمكن الزوار أيضًا من اكتشاف قصر نيكولوسيو لوميلينو مع تاريخ العائلات الخمس التي عاشت فيه منذ عام 1500 وحتى يومنا هذا, (أنسامد).

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