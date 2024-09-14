عودة مهرجان شياباكا عن السفر والثقافة في البحر المتوسط

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - يقام مهرجان شياباكا Sciabaca، المخصص للسفر والثقافة في البحر المتوسط، والذي تروج له دار النشر الإيطالية "روبيتينو"، في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر في مدينة سوفيريا مانيلي، وهي المدينة التي يقع فيها مقر دار النشر.وسيكون هذا المهرجان الذي يقام في نسخته التاسعة، بمثابة رحلة للانغماس الكامل في التاريخ والأدب والفن والترويج للأقاليم وتعزيزها، من خلال فعاليات مختلفة ومتنوعة.يبدأ المهرجان الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 19 سبتمبر بمحاضرة للكاتب والناقد الأدبي ماسيمو أونوفري، الأستاذ بجامعة ساساري.ويوم الجمعة، سيتم تنظيم فاعليتان خصيصًا للطلاب مع السماح للجميع بالمشاركة، حول دراسة متعمقة حول تاريخ توحيد إيطاليا والدور الذي لعبه جنوب إيطاليا لتوحيد البلاد.يقول الناشر فلوريندو روبيتينو: إن شياباكا بمثابة لحظة احتفال تتحاور فيها الكتب والأفكار والأراضي وثقافة العمل، مما يجعل المُثُل التي قادت أعمال دار النشر في تاريخها الممتد على مدى 50 عامًا ملموسة ومرئية. (أنسامد).

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