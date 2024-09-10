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نهر مارمولادا الجليدى يفقد 10 سم من عمقه يومياً

10 سبتمبر 2024, 10:56

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - قال الخبراء الإيطاليون إن نهر مارمولادا الجليدي وهو الأكبر فى الدولوميت يتقلص بسبب ارتفاع متوسط الحرارة وقد يذوب تماماً بحلول عام 2040.

وأضافوا أن النهر الجليدى يفقد ما بين 7 و10 سنتيمترات من عمقه يومياً وعلى مدى السنوات الخمس الماضية اختفى حوالى 70 هكتاراً من سطحه وهو ما يعادل مساحة 98 ملعب كرة قدم.

وقد أطلقت مجموعة ليجامنتى البيئية واللجنة الدولية لحماية جبال الألب "سيبرا" بالشراكة العلمية للجنة الجليدية الإيطالية لمراقبة الأنهار الجليدية حملة لدق ناقوس الخطر بشأن تأثير التغير المناخى.

وتقول حملة "قافلة الانهار الجليدية" التي أطلقتها المنظمات الثلاث انه منذ بداية القياسات العلمية فى عام 1888 تراجع نهر مارمولادا الجليدى بمقدار 1200 متر إلى ارتفاع 3500 متر. (أنسامد).

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