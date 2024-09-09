معرض في مودينا بمناسبة النسخة 24 من مهرجان فيلوسوفيا

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - يقدم متحف وجاليري "بيبر بانكا" في مدينة مودينا الإيطالية مشروع معرض "النفس في المرآة. أمنية تنتصر على الحب"، برعاية دانييلا فيراري.وسيكون المعرض متاحا للزيارة أمام الجمهور في الفترة من 13 سبتمبر إلى 9 فبراير، بمناسبة مهرجان فيلوسوفيا، الذي يعد "بيبر بانكا" الراعي الرئيسي له.ويعد المعرض بمثابة رحلة استكشافية حول موضوع النفس، الذي تم اختياره للدورة الرابعة والعشرين من المهرجان، وسلسلة من التأملات حول طبيعة المشاعر من خلال مرآة الأسطورة، مما يوضح كيف أن السرد القديم قد بحث في طيف المشاعر الإنسانية.ويتضمن مسار المعرض أيضًا أعمالا مرموقة من اللوحات والمنحوتات والنقوش من توقيع فنانين مثل ماكس كلينجر وفرانسوا باسكال سيمون وفيديريكو زاندومينيجي، بالإضافة إلى الأعمال الفنية المعاصرة التي صمما أندريا فاكو وعمر جالياني وأندريا ماستروفيتو. (أنسامد).

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