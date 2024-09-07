مدينة أمالفي تطلق خطة من أجل السياحة المستدامة

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أعلن عمدة مدينة أمالفي الإيطالية دانييلي ميلانو، تدشين خطة من أجل سياحة أكثر استدامة في المدينة، أحد أشهر الأماكن في العالم، والتي تتضمن أحد عشر مجالًا للتدخل مع إجراءات محددة، تهدف إلى ضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.وتتضمن هذه التدخلات، آداب السياحة بالإضافة إلى مراقبة تدفقات المشاة ومنع الإيجارات قصيرة الأجل.وقال دانييلي ميلانو : ارتباط السياحة على الصعيدين الوطني والدولي بشكل متزايد بالمشاكل والمضايقات التي يتعرض لها السكان، سرد سلبي يهدد قبل كل شيء بظهور مشاعر معادية للسياحة، كما حدث في العديد من الأماكن.وتابع : لهذا السبب قمنا في أمالفي منذ عام، بتنشيط منظمة إدارة الوجهات السياحية من أجل إدارة السياحة وعدم المعاناة منها.وتشمل الإجراءات الجديدة تطبيق نظام لمراقبة تدفق المشاة، والذي سيتم تنفيذه باستخدام تقنية قادرة على اكتشاف وجود الأشخاص والمركبات استنادا إلى بيانات كمية.وأوضح عمدة المدينة، أن تقنية مراقبة تدفقات المشاة ستسمح بمعرفة مقدار تركز الأشخاص في الوقت الفعلي في المركز التاريخي للمدينة وستكون مفيدة للغاية من حيث الحماية المدنية.كما تشمل الخطة الاهتمام بالسائحين الوافدين عن طريق البحر والبر، حيث تهدف لجعل محطة رصيف كاسوني، التي يمر عبرها ما يقرب من مليون مسافر كل عام، محطة حقيقية للوصول والمغادرة.وتشير الخطة أيضا إلى "آداب السياحة"، حيث تهدف على وجه التحديد لتجنب المشاعر المعادية للسياحة، حيث سيتم استطلاع آراء المواطنين، من خلال استبيان، عن السلوكيات التي لا يحبونها من الزوار والضيوف.(أنسامد).

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