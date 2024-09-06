تراث بروسيكو وAirbnb يوقعان اتفاق لإنشاء "أكاديمية للمضيفين"

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - وقعت جمعية تراث تلال بروسيكو التابعة لليونسكو في كونيجليانو وفالدوبياديني اتفاقية مع موقع الاستضافة العالمي Airbnb، تهدف إلى إنشاء أكاديمية للمضيفين وأصحاب البيوت السياحية.كما تتضمن الاتفاقية، الموقعة في فينيسيا، مشروع يسمى "رواة الجمال" لتدريب الشباب المتخصصين في نقل المعلومات عن مواقع تراث اليونسكو المؤهلة للضيوف.كما تهدف الاتفاقية إلى إشراك المنظمات والمؤسسات والمجتمعات المحلية في إجراءات وظيفية لتعزيز السياقات التي تحميها وكالة الأمم المتحدة.وستزود الأكاديمية أولئك الذين يطمحون إلى أن يصبحوا مضيفين بمجموعة محددة من المواد والوثائق ومساعدة مدرب شخصي، بينما فيما يتعلق بـ "رواة الجمال"، يتوقع الدعم المالي من Airbnb، والمشاركة أيضًا في برامج لإشراك أصحاب المساكن المحتملين.سيتم أيضًا تنظيم صفحة الويب كنقطة مرجعية واحدة حيث يمكن للمسافر العثور على معلومات كاملة عن عرض تلال بروسيكو.وكان رئيس منطقة فينيتو، لوكا زايا، من بين آخرين، حاضرًا أيضًا خلال توقيع الاتفاقية، إذ شدد على القيمة الاستراتيجية للاتفاقية، والتي يمكن أن تكون أداة "لتوسيع مجال الترويج من خلال التواجد في المنصة التي أصبحت أكثر رسوخًا على المستوى العالمي". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA