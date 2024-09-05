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عودة مهرجان المسرح القصير إلى روما

05 سبتمبر 2024, 10:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - يعود مهرجان المسرح القصير فى دورته التاسعة عشر إلى روما فى الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر وهو مهرجان دولى مخصص للإبداع والفنون الأدائية المعاصرة .

وتتسم هذه الدورة بالعالمية وتنوع اللغات وبالرغبة فى الاستكشاف من خلال عدسة الخيال الفنى.

وسيضم المهرجان أكثر من 50 مشروعاً و40 شركة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والبرازيل والدانمارك والسويد ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا وفلسطين والمكسيك.

وستعرض الأعمال فى 13 موقعاً موزعة على 4 بلديات ومنها مواقع تاريخية مثل مقبرة فيرانو الأثرية، وضفاف نهر التيبر في تاج الثقافية وباركو تيفيري ماركوني، وورش عمل سيرتشي للسينوجرافيا في تياترو ديل أوبرا دي روما - استمراراً للتعاون الذي بدأ في عام 2023 - وتياترو دي دومينيكي وهو أعجوبة صغيرة من العمارة السينوجرافية التي صممها وبناها أعظم مصمم مسرح إيطالي في القرن العشرين، لوسيانو دامياني, (أنسامد).

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