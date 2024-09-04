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فتح المتنزه الأثرى في بومبي للزيارات المسائية

04 سبتمبر 2024, 10:33

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - سيفتح المتنزه الأثرى فى بومبي وفيلا أريانا وفيلا سان ماركو ومتحف دورسى فى ستابيا وفيلا دى بوبيا فى أوبولونتيس وفيلا ريجينا فى بوسكوريال أبوابهم اعتباراً من 7 سبتمبر للزيارات المسائية.

وستشمل الزيارات خط سير مزدوج بتكلفة 7 يورو مما يسمح بالوصول إلى بعض المنازل بالجانب الشرقى من المدينة القديمة وباليسترا جراندى ومن الجانب الآخر إلى فيلا دى ميستيرى .

وسيستمتع الزوار بالتجول بين أكثر المنازل أناقة مثل فيلا براديا دى جوليا فيليس وهي فيلا محاطة بحديقة كبيرة ذات أعمدة رخامية وكازا دى لوريو تيبورتينو والتى تطل على قناة كبيرة ذات مناظر طبيعية خلابة .

كما سينطلق النشاط المخصص للأطفال والعائلات، الذي ينظمه متحف بومبي للأطفال، من ساحة أنفيتاترو وسيتضمن زيارة تعليمية خاصة إلى دوموس على طول الطريق، يسبقها عرض تمثيلي في كازا روسيلينو تحت إشراف فابيو كوكيفوغليا تحت حصان ميمو بالادينو الأحمر العظيم.

(أنسامد).

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