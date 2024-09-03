تجديد فيلا كامبوليتو في نابولي

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - خصصت المديرية العامة للاثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية الإيطالية 400 ألف يورو لمشروع تعزيز التراث الثقافى بالاشتراك مع هيئة الإشراف على منطقة العاصمة في نابولي في بعض المناطق التى تركت خارج الترميمات السابقة.ويتضمن المشروع ست مجموعات منها إنشاء دار ضيافة في عقار مملوك للمؤسسة ويخدم أنشطتها.ويقدم هذا المشروع موسماً جديداً من النهضة الثقافية لفيلا كامبوليتو وهو مقر إقامة يعود إلى القرن الثامن عشر ومقر مؤسسة إنتى فيل فيسوفيان فى إركولانو بنابولى.وسيتم الترميم الجزئى للدهليز الأثرى المطل على فيلا كامبوليتو مع تنظيف الزخارف والأعمال الحجرية وترميم وتركيب نافورة بيبيرنو الدائرية فى الحديقة والتخطيط لنظام مياه جديد.وسيتم إنشاء أرشيف للاكتشافات الأثرية المختلفة فى غرف الطابق السفلى للفيلا لجعل التراث المحبوس فى المخزن متحاً للعلماء.ويتضمن المشروع ترميم معرض بوربون للسماح للجمهور بالربط بين الأرشيف الأثرى ومنطقة الحديقة الباروكية التي أعيد تصميمها مؤخراً. (أنسامد).

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