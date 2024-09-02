زيادة إقبال السياح الأجانب مع تراجع أعداد السياح الإيطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - كشفت دراسة مسحية صادرة عن جمعية "أسوتوريزمو" باتحاد "كونفيسيرتشينتي" الذي يضم مشغلي الأنشطة التجارية والسياحية الإيطالية، عن زيادة إقبال السياح الأجانب مع تراجع وضعف أعداد السياح الإيطاليين في البلاد خلال موسم الصيف الحالي.وأوضح المسح الذي أجراه مركز الدراسات السياحية في فلورنسا، أن توقعات السياحة خلال موسم الصيف جاءت أقل من التوقعات مع تراجع بنسبة 0.7% في عدد الليالي السياحية وانخفاض في عدد السياح الإيطاليين (-2.9%) يقابله زيادة في عدد الأجانب (+1.6%).وانخفضت السياحة الشاطئية بنسبة -2%، بينما تراجعت السياحة الجبلية (-1%) وسياحة المنتجعات الصحية (-1.4%). وحافظت السياحة الثقافية على مستوياتها بفضل الزائرين الأجانب.وسجل الطلب الإيطالي في قطاع السياحة انخفاضا بنسبة 2.9 في المائة، خاصة في المنتجعات الساحلية (-4.1 في المائة) والمنتجعات الصحية (-5.3 في المائة) والبحيرات (-3.7 في المائة).من المتوقع أن يبلغ عدد الليالي السياحية للإيطاليين 105.4 مليون ليلة مبيت في الربع الثالث، مقارنة بـ 108.6 مليون ليلة مبيت في عام 2023.وكانت الأسواق الأوروبية التي سجلت نمواً كبيراً في السياحة الوافدة لإيطاليا هي فرنسا وبولندا وهولندا وجمهورية التشيك وبلجيكا. كما كانت هناك زيادة طفيفة في أعداد السائحين من الدول الاسكندنافية وسويسرا والمجر وإسبانيا.وبالنسبة للقادمين من الأسواق غير الأوروبية، ارتفعت أعداد السائحين الأميركيين والأستراليين، كما شهد القطاع زيادة أيضًا بالنسبة للبرازيليين والكنديين والكوريين. (أنسامد).

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