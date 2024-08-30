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مؤتمر لمناقشة زيادة تدفقات السياحة بين إيطاليا واليابان

ضمن المرحلة اليابانية من الجولة العالمية لسفينة اميريجو فيسبوتشى

30 أغسطس 2024, 09:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - كانت آفاق زيادة التدفقات السياحية بين إيطاليا واليابان محور المؤتمر الذي نظمته وزارة السياحة وهيئة السياحة الإيطالية في طوكيو بمناسبة المرحلة اليابانية من الجولة العالمية لسفينة "أميريجو فسبوتشي".

شهد الحدث مشاركة كبار المشغلين والخبراء اليابانيين في القطاع، حيث قام السفير الإيطالي في طوكيو جيانلويجي بينيديتي بتحليل أحدث البيانات حول التدفقات من وإلى اليابان والتي - كما قال - تشهد على "نهضة حقيقية للسياحة، بفضل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طوكيو وروما وميلانو، التي تديرها شركة إيتا إيرويز وشركة الخطوط الجوية اليابانية".

ونوه السفير إلى أن عام 2023، شهد ارتفاعا كبيرا في عدد الوافدين الإيطاليين إلى اليابان بلغ 131 ألفًا، وهو رقم قياسي أكده اتجاه العام الحالي، وكيف قفز تدفق السياح اليابانيين إلى إيطاليا أيضًا مع "تضاعف الأعداد المطلقة مقارنة بعام 2022 وأصبحت الإقامات أطول، مع تضاعف عدد نزلاء الفنادق ثلاث مرات، ليصل إلى 440 ألفًا".

كما كان المؤتمر فرصة لشرح للمشغلين اليابانيين الأحداث الرئيسية المقرر إقامتها في إيطاليا لبقية عام 2024 والعام المقبل.

(أنسامد).

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