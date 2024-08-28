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توسكانا رائدة زراعة الزهور فى إيطاليا

28 أغسطس 2024, 10:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - تعتبر منطقة توسكانا في وسط إيطاليا الرائدة في إنتاج بستنة المشاتل وهي التى تقود الإنتاج الوطنى فى هذا المجال وتبلغ قيمة إنتاجها 1.2 مليار يورو وتمثل 50% من السوق.

وقد حقق إنتاج توسكانا طفرة ملحوظة فى حجم الإنتاج تصل إلى 1.9 مليار يورو بزيادة تقدر بحوالى 0.1% عن عام 2022.

ويؤكد تقرير معرض مايبلانت اند جاردن ان توسكانا تتصدر القطاع بمفردها.

ويسجل التقرير انخفاضاً طفيفاً في لاتسيو وهى من المناطق الرئيسية والتى انهت عام 2023 عند 190.4 مليون يورو مع نقص 0.3% فى بستنة المشاتل ولكن مع اتجاه ايجابى فيما يتعلق بانتاج الزهور.

ويأتي فى المرتبة الثانية شمال إيطاليا مع قيمة انتاجية تصل إلى 1.180 مليار يورو.

وبعدها منطقة ليجوريا بأكثر من 437 مليو يورو فى زراعة الأزهار وحوالى 8 ملايين يورو فى محاصيل المشاتل بقيمة 163 مليون وتليها منطقة إيميليا رومانيا 152 مليون وفينيتو بأكثر من 132 مليون ثم بيدمونت بنحو86 مليون وفريولى فج بحوالى 84 مليون يورو.

وتقترب قيمة المناطق الجنوبية الثمانية من 740 مليون (-0.6٪ بسبب انخفاض إنتاج الزهور في بوليا وكامبانيا، من بين المناطق الرائدة في المنطقة).

وسجلت صقلية، على الرغم من انخفاض المعروض من المشاتل، ارتفاعًا إجماليًا بنسبة +0.3%، لتصل قيمته إلى 302.5 مليون. حافظ الإنتاج الإيطالي الإجمالي في عام 2023 على مستويات العام السابق: 3 مليارات و145 مليون يورو من قيمة الإنتاج (4.7% من الإنتاج الزراعي الإيطالي). 5.2٪ من النباتات والزهور المصدرة في جميع أنحاء العالم مصنوعة في إيطاليا. (أنسامد).

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