عام عطلات الأصدقاء فى إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تميز هذا العام فى إيطاليا بعام الرحلات مع الأصدقاء حيث تبين أن 1 من كل 4 مسافرين يخطط لرحلة مع الأصدقاء .وأظهر استطلاعاً للرأى اجراه موقع لبراتين فياجيو خول ميل الإيطاليين للذهاب فى عطلات مع اصدقائهم وصديقاتهم ان 49% من جيل z بقومون برحلات مع الأصدقاء لمدة أسبوع واحد كحد أقصى بينما تصل النسبة إلى 32% فى عطلات نهاية الأسبوع.كما أكد الاستطلاع أم اوروبا هى الوجهة المفضلة لنصف المشاركين فى الاستطلاع بنحو 50% بينما تأتى إيطاليا فى المركز الثانى بنسبة 39%.ويشير الاستطلاع إلى أن من بين أسباب الإحجام عن تخطيط رحلة الأصدقاء هى الميزانية المحدودة لنحو 61% من المشاركين أو استحالة التوصل لحلول تتعلق بالتاريخ والمكان لنحو 34%. (أنسامد).

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