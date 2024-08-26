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استطلاع : 18 مليون سائح إيطالي يقضون العطلة في أغسطس

26 أغسطس 2024, 09:11

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - كشف مسح أجراه الاتحاد الوطني الإيطالي للمزارعين "كولديريتي"، أنه مع رحلات المسافرين الأخيرة، يرتفع عدد الإيطاليين الذين اختاروا قضاء العطلة خلال شهر أغسطس إلى 18 مليون شخص.

نشر اتحاد "كولديريتي" استطلاع عن إجازة الإيطاليين في شهر أغسطس بالتعاون مع معهد أبحاث Ixè بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد ازدحامًا شديدًا يومي الجمعة والسبت وطوال يوم الأحد، على الرغم من أن الحاجة إلى توفير المال قد دفعت المصطافين إلى إعادة توزيع فترات عطلتهم هذا العام.

في الواقع، فإن نسبة المغادرين في شهر أغسطس هي الأقل في السنوات العشر الأخيرة، حيث انخفض عدد السياح الإيطاليين بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بينما ارتفع عدد السياح في شهري يونيو ويوليو، وفقا للاستطلاع.

ومع ذلك، لم تؤثر هذه الظاهرة على العدد الإجمالي، حيث كانت هناك زيادة بنسبة 1% في عدد المصطافين المحليين مع زيادة بنسبة 12% في الإنفاق.

ويوضح كولديريتي أن إيطاليا لا تزال الوجهة المفضلة، حيث يقيم ثلث السياح داخل منطقتهم، ولكن 29% اختاروا السفر للخارج.

تعتبر الفنادق وبيوت الضيافة هي المؤسسات الأكثر استخدامًا، حيث يستفيد 13% من منزلهم الثاني ويلجأ 19% للضيافة لدى الأقارب والأصدقاء.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تسليط الضوء على النمو الملحوظ في الإنفاق السياحي، والذي ارتفع بنسبة 12% مقارنة بعام 2023.

(أنسامد).

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