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ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار ترييستي 41% منذ بداية العام

24 أغسطس 2024, 08:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - سجل مطار ترييستي رقما تاريخيا جديدا في عدد المسافرين منذ بداية العام الجاري بعد الارتفاع الكبير الذي سجله عام 2023، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 41 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

وقال مدير المطار ماركو كونسالفو، إن سلطات المطار تسعى للحفاظ على هذه المعدلات حتى نهاية العام لتصل إلى 1.3 مليون مسافر، مشيرًا إلى أنه في عام 2023 سجلت حركة المسافرين عبر مطار ترييستي ارتفاعا بنسبة 35% (930 ألف مسافر).

من المؤكد أن هذا الارتفاع يرجع لحقيقة أن شركة "رايان إير" لديها قاعدة هنا وبفضل الوجهات السياحية.

في إيطاليا، يبلغ متوسط ;;النمو الوطني في هذا القطاع 14%. اليوم، تسيّر شركة "إيتا" من ترييستي 4 رحلات جوية إلى روما يوميًا، جميعها ممتلئة، بالإضافة إلى تلك المتجهة إلى مطار ليناتي.

وتابع كونسالفو : اليوم هناك رحلات لروما وفرانكفورت، ونحن نعمل منذ بعض الوقت على رحلات إلى إسطنبول وباريس ولندن، ونود بالفعل تحقيق ذلك في صيف 2025.

وأردف قائلا : إذا سجلنا هذا العام أيضا 1.3 مليون مسافر، فإن المطار سيكون جذابا للمسافرين. نريد هيكلة هذا النمو بحيث لا يكون عرضيا. (أنسامد).

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