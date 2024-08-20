أعمال النحاتان الإيطاليان إلفييرى وتونى فى أوزيتشى

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - تستضيف بلدية أوزتشى الصربية اعتباراً من 5 سبتمبر معرضاً لأعمال الفنانان الإيطاليان فلاديميرو إلفييرى وهو رسام من مدينة سكيو فى فيتشينزا وماريا كيارا تونى مصممة جرافيك وديكور داخلى من مانتوفا وهما رفاق فى الفن والحياة .ويعتبر المعرض الذى يحمل اسم "أحلام النور" ويضم 36 عملاً مميزاً من إنتاجهما الضخم فى مجال الحفر الغائر جزءاً من الفعاليات الثقافية التى تنظمها المدينة بصفتها " عاصمة الثقافة فى صربيا" لعام 2024.ويعرض الفنانان اللذان يعملان معاً منذ 40 عاماً فى كريمونا حيث قاما بتصميم ورعاية البينالى الدولى للحفر " الفن والصحافة" من عام 1999 إلى عام 2019 بعضاً من نقوشهما التى صنعت بالحفر الغائر وهى تقنية خصصت لها مدينة أوزيتشى بينالى دولى كبير لسنوات عديدة.بالنسبة لإلفييري وتوني، يمثل الحفر، منذ ما يقرب من خمسين عامًا، الوسيلة المميزة للتعبير عن مشاعرهما لأنهما في بحث مستمر وتجريب منهجيات جديدة وشخصية، من بينها أيضًا الطباعة على ورق أسود أو بني "حيث لا تنبع "أحلام الضوء كما هو تقليدي، من بياض الورق، بل من العلامات المحفورة بالحبر الفضي على خلفيات داكنة"، والتي يتم التعبير عنها دائمًا في سياق مهارة يدوية لا يمكن الاستغناء عنها،ولا تزال قادرة على الخوض في أعماق الخيال الأصيل والكشف عن أكثر جوانبه غموضًا . (أنسامد).

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