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حوالي 11 ألف حجز في أسبوع واحد لزيارة طريق فيا ديل أموري

19 أغسطس 2024, 07:55

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - بعد أسبوع واحد من إعادة فتح طريق "فيا ديل أموري" أو "مسار الحب" أمام السياح في 9 أغسطس، تم بالفعل تسجيل 10900 حجز عبر موقع viadellamore.info، الذي دشنته بلدية ريوماجيورى وخصصته بالكامل لزيارة الطريق.

وصرحت فابريتسيا بيكونيا، عمدة ريوماجيوري : يؤكد طريق "فيا ديل أموري" في ريوماجيوري جاذبيته من خلال تلقي أكثر من 10000 طلب حجز تم إجراؤها بالفعل عبر الموقع، مضيفة : يُظهر تدفق الزائرين سحر هذا الطريق الخلاب الفريد، والذي يستمر في جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

وتابعت :ستزداد الحجوزات في الأيام القليلة المقبلة، مما يدل على الاهتمام بهذا الرمز الخاص بمنطقة تشينكوي تيري والإعجاب الذي يحظى به النظام الجديد لاستخدام المسار.

ونوهت : لإعطاء فكرة عن البيانات المهمة للزيارة، يكفي القول أنه في العام الماضي وأثناء إعادة فتح أول 160 مترًا من الطريق في الفترة من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر، كان هناك 11000 زائر.

(أنسامد).

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