كورتينا وليفينو وكورمايور أفضل المنتجعات الجبلية في 2024

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - كشف مسح نشره مرصد السياحة الإيطالي Jfc أن 6.5 مليون سائح إختاروا قضاء إجازاتهم الصيفية في الجبال في عام 2024 - بزيادة 1.7% عن العام الماضي - مع احتلال كورتينا دامبيزو وليفينو وكورمايور المرتبة الأولى كأكثر الوجهات اختيارا.وذكر المسح أن المنتجعات الجبلية، بمتوسط ;;إقامة 11.2 يومًا، سجلت 73 مليون زائر هذا الصيف (بزيادة 0.8% عن العام الماضي)، مما يحقق إيرادات تقدر بنحو 5.5 مليار يورو.وكانت الوجهات الأكثر اختيارا التي أدرجتها دراسة JFC السنوية هي كورتينا دامبيزو في فينيتو بـ 1874 صوتا، وليفينو في لومبارديا (1741 صوتًا)، وكورمايور في فالي داوستا (1601 صوتًا).واحتلت مادونا دي كامبيجليو في ترينتينو المرتبة الرابعة بـ 1568 صوتًا، تليها بونتي دي ليجنو في لومبارديا بـ 1267 صوتًا.وبشكل عام، وصف المشاركون في الاستطلاع بورميو وبينزولو وكورتينا دامبيزو بأنها الوجهات الأكثر "استرخاءً وهدوءًا".وبدلاً من ذلك، تم اختيار أندالو وكورمايور وأسياجو باعتبارها الوجهات الأكثر "ودية للعائلة"، بينما كانت كورتينا دامبيزو الأكثر "متعة وشبابًا"، تليها ليفينو ومادونا دي كامبيجليو.كما احتلت منتجعات كورتينا المرتبة الأولى باعتبارها "الأكثر عصرية"، تليها منتجعات سانتا كريستينا وكورمايور، بحسب JFC.(أنسامد).

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