تسجيل إيرادات سياحية 4 مليارات يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - كشفت تقديرات الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه من المتوقع تسجيل إيرادات بأكثر من 3.7 مليار يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تمتد من 12 إلى 18 أغسطس، وذلك بفضل السياح الأجانب بشكل خاص.سيكون الضيوف القادمون عبر الحدود هم الأكثر إنفاقا، حيث من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأجانب حوالي ملياري يورو، بينما سينفق الإيطاليون الذين يقضون إجازاتهم 1.7 مليار يورو.وتستحوذ الإقامة على الجانب الأكبر في التكاليف، مع إنفاق 1.3 مليار يورو، 55% منها يتحملها الأجانب والـ 45% المتبقية ينفقها الإيطاليون، يليها قطاع النقل الذي من المتوقع أن يسجل إيرادات تبلغ نحو 600 مليون يورو، والطعام (570 مليونا).وبالنسبة لهذه الجوانب، ستكون حصة السياح الأجانب أكبر من حصة الإيطاليين، مع إنفاق أكثر من 400 مليون يورو للنقل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، و300 مليون لخدمات تقديم الطعام. (أنسامد).

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