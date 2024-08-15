فيراجوستو: أكثر من نصف مليون زائر في قطاع السياحة الزراعية

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - أكدت جمعية السياحة الزراعية، أن أكثر من نصف مليون إيطالي وأجنبي سيقضون عطلة فيراجوستو -عيد العذراء منتصف أغسطس - في واحدة من حوالي 26 ألف منشأة سياحية زراعية وطنية في الريف لتناول وجبات الغداء والعشاء والمبيت لقضاء يوم والاستمتاع بالطعام الجيد.وتشير الجمعية إلى أن الريف يأتي كأحد الأماكن الأكثر شعبية، حيث احتل المرتبة الثانية بين الوجهات المفضلة بعد شواطىء البحر، قبل الجبال والمدن الفنية.تعد المأكولات التقليدية والطعام الجيد وتجربة النبيذ الجيد من الأهداف الرئيسية لهذا النوع من الرحلات.ولكن بالإضافة إلى تقديم الطعام والإقامة، أضافت السياحة الزراعية الوطنية في السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من الخدمات، مع التركيز على نوع من السياحة التجريبية التي تلبي الأذواق الجديدة للمصطافين، من ممارسة البيلاتس في مزارع الكروم إلى ركوب الخيل، ومن دورات الطهي ومسارات الرحلات على ظهور الخيل أو على الدراجات الهوائية أو سيراً على الأقدام لاكتشاف "الكنوز" الأثرية.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA