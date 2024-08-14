إرتفاع التضخم في قطاع السياحة 4,1% في يوليو

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - ارتفع التضخم في قطاع السياحة في يوليو بنسبة 0.8% على أساس شهري و4.1% على أساس سنوي، وفقًا لمسح أجراه معهد "ديموسكوبيكا" للأبحاث يوم الثلاثاء.وارتفع متوسط ;;معدل التضخم للعطلات الشاملة (من 13.8% إلى 19.5%) والفنادق والمطاعم (من 4.2% إلى 4.3%) وكذلك الخدمات الترفيهية والثقافية (من 2.4% إلى 3.8%).وعلى العكس من ذلك، انخفض التضخم في خدمات النقل (من -1.4% إلى -2.2%).وكشف البحث عن أن التضخم المكتسب في قطاع السياحة لعام 2024 بلغ 4.5%.بشكل عام، سجل ديناميكية المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لإيطاليا في يونيو زيادة بنسبة 4.0٪ على أساس سنوي (مستقر مقارنة بشهر مايو 2024، + 3.9٪) مقارنة بمتوسط ;;الاتحاد الأوروبي البالغ 4.9٪. (أنسامد).

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