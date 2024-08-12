ارتفاع أسعار كراسي الاستلقاء والمظلات على الشواطئ الإيطالية

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - شهدت أسعار إيجار كراسي الاستلقاء والمظلات والكبائن الشاطئية فى إيطاليا زيادات مستمرة على مدى السنوات القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 3% و5% في عام 2024، لتصل إلى مستوى تسجل معه إيرادات تجارة أدوات الشاطئ مبيعات تبلغ حوالي 10 مليارات يورو سنويًا لكن 115 مليونًا فقط يدخلون خزينة الدولة من خلال الرسوم.ويتراوح متوسط استئجار مظلة وكراسي الاستلقاء للتشمس خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أغسطس على شاطىء متوسط بين 32 و35 يورو في اليوم، مع وجود اختلافات قوية في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لتنسيقية جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستهلكين "كوداكونز" Codacons.وفي بعض الشواطئ في لاتسيو، تتراوح الأسعار بين 20 إلى 25 يورو، ولكن في بعض الحالات، كما هو الحال في سابوديا، تتراوح الأسعار من 45 يورو إلى 65 يورو.وترتفع الأسعار إلى 90 يورو في جاليبولي وتصل إلى 120 يورو في بعض الأماكن في سردينيا.في توسكانا تختلف تماماً الأسعار: مقابل اثنين من كراسي الاستلقاء للتشمس ومظلة في مؤسسة متوسطة، فإنك تنفق ما لا يقل عن 27 يورو أو 70 يورو كحد أقصى في اليوم.وفي حالة اختيار الشواطئ "الفاخرة" لقضاء الإجازة، فإن التكلفة تتجاوز 500 يورو في اليوم ويمكن أن تصل إلى 700 يورو تقريبًا.(أنسامد).

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