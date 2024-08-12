ارتفاع أسعار كراسي الاستلقاء والمظلات على الشواطئ الإيطالية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ارتفاع أسعار كراسي الاستلقاء والمظلات على الشواطئ الإيطالية

12 أغسطس 2024, 08:45

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - شهدت أسعار إيجار كراسي الاستلقاء والمظلات والكبائن الشاطئية فى إيطاليا زيادات مستمرة على مدى السنوات القليلة الماضية بنسبة تتراوح بين 3% و5% في عام 2024، لتصل إلى مستوى تسجل معه إيرادات تجارة أدوات الشاطئ مبيعات تبلغ حوالي 10 مليارات يورو سنويًا لكن 115 مليونًا فقط يدخلون خزينة الدولة من خلال الرسوم.

ويتراوح متوسط استئجار مظلة وكراسي الاستلقاء للتشمس خلال عطلة نهاية الأسبوع في شهر أغسطس على شاطىء متوسط بين 32 و35 يورو في اليوم، مع وجود اختلافات قوية في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقا لتنسيقية جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستهلكين "كوداكونز" Codacons.

وفي بعض الشواطئ في لاتسيو، تتراوح الأسعار بين 20 إلى 25 يورو، ولكن في بعض الحالات، كما هو الحال في سابوديا، تتراوح الأسعار من 45 يورو إلى 65 يورو.

وترتفع الأسعار إلى 90 يورو في جاليبولي وتصل إلى 120 يورو في بعض الأماكن في سردينيا.

في توسكانا تختلف تماماً الأسعار: مقابل اثنين من كراسي الاستلقاء للتشمس ومظلة في مؤسسة متوسطة، فإنك تنفق ما لا يقل عن 27 يورو أو 70 يورو كحد أقصى في اليوم.

وفي حالة اختيار الشواطئ "الفاخرة" لقضاء الإجازة، فإن التكلفة تتجاوز 500 يورو في اليوم ويمكن أن تصل إلى 700 يورو تقريبًا.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:06

تاياني وكاسيس يعتزمان عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا بحضور موسكو

08:39

ميلونى تهنىء البعثة الإيطالية فى أوليمبياد باريس

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:06

تاياني وكاسيس يعتزمان عقد قمة سلام بشأن أوكرانيا بحضور موسكو

08:39

ميلونى تهنىء البعثة الإيطالية فى أوليمبياد باريس