مشروع فني ثقافي في متحف كازا تشيرفي

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - يستضيف متحف كازا تشيرفي في بلدة جاتاتيكو في ريدجو إميليا مشروعا بعنوان "راية العالم 1+1=3"، وهو مشروع فني ثقافي تشاركي كبير لمايكل أنجلو بيستوليتو وأنجيلو سافاريزي، اعتبارا من يوم السبت 31 أغسطس.يتضمن المشروع تصميم 196 علما مرسومة على القماش مرتبة على صفين من الحوامل الخشبية التي تشكل رمز "الجنة الثالثة"، وهو رمز ابتكره بيستوليتو للخلق والحياة ومحدودية الأشياء والكائنات الحية، على عكس رمز اللانهاية.بعد عرضه في المدن الإيطالية الكبرى وفي أماكن مرموقة، بدءًا من ساحة ديل كامبيدوجليو في روما، سيتم عرض المشروع في المكان الذي كان مملوكا لعائلة شيرفي.سيُطلب من جميع المشاركين وضع علم أنشأه أنجيلو سافاريزي على الدعامات المناسبة التي تشكل رمز "الجنة الثالثة"، ليصبحوا مشاركين نشطين ويتحملوا مسؤولية إعادة تصميم العالم وإزالة المسافات.يهدف المشروع لرفع وعي المواطنين بمسؤولية والتزام كل فرد في بناء مجتمع متناغم ومستدام، يعزز الاختلافات، في توازن مع الطبيعة، وفقا للأهداف التي يتم الترويج لها ضمن خطة الأمم المتحدة 2030.(أنسامد).

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