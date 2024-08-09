زيادة حجوزات "لاجي ستار" عبر الإنترنت

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - ارتفعت الحجوزات السياحية عبر الإنترنت لمنطقة بحيرة النجوم "لاجي ستار" في شهر يوليو حيث سجلت معدلات الإشغال زيادة قدرها 6 نقاط مئوية مقارنة بشهر يونيو بنسبة 42% تقريباً.وتؤكد مؤشرات وزارة السياحة الإيطالية أن تفضيلات المصطافين تتجه للمنتجعات الواقعة على ضفاف البحيرة تليها مباشرة المنتجعات الساحلية.ويشير تقرير الوزارة الشهري بعنوان "اتجاه السياحة الإيطالية" إلى أن الإيجارات قصيرة الأجل هي الأكثر اختيارا من خلال وكالات السفر عبر الإنترنت خاصة المنتجعات المطلة على البحيرة بنسبة تبلغ 55% تليها المدن الفنية بنسبة 51% والمنتجعات الساحلية 50%.ويبلغ متوسط سعر الإقامة 145 يورو لليلة بزيادة 2% مقارنة بالعام الماضي ولكنه يظل الأقل بين المنافسين الرئيسيين في أوروبا المتوسطية. (أنسامد).

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