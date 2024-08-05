الإيطاليون يفضلون شهر أغسطس لقضاء العطلة الصيفية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

الإيطاليون يفضلون شهر أغسطس لقضاء العطلة الصيفية

05 أغسطس 2024, 08:11

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - يظل شهر أغسطس هذا العام أيضًا هو الشهر المفضل لقضاء العطلة الصيفية عند الإيطاليين مع توقعات بتسجيل رقم قياسي في أعداد المغادرين لقضاء العطلة الصيفية.

في الواقع، يخطط 17.5 مليون شخص للسفر لقضاء العطلة الصيفية، أي أكثر بمقدار مليون شخص عن العام الماضي، بإجمالي 19.2 مليون شخص، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مرصد السياحة التابع للاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية والعمل المستقل حول إجازات الإيطاليين في أغسطس.

وتشهد العطلات الطويلة التي لا تقل عن 7 أيام نموا ملحوظا، مما يعوض الانخفاض الطفيف في الرحلات المتوسطة المدة، من 3 إلى 6 أيام.

وخصصت الأسر الإيطالية ميزانية إجمالية قدرها 15.5 مليار يورو لقضاء العطلة خلال شهر أغسطس، بزيادة قدرها 1.5 مليار يورو مقارنة بعام 2023.

ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 10 مليارات يورو لقضاء العطلات الطويلة، بمتوسط ;;إنفاق قدره 1040 يورو للشخص الواحد، أي بزيادة 10% مقارنة مع 945 يورو في العام الماضي.

وقال 47% ممن شملهم الاستطلاع إن العطلة هدفها الراحة والاسترخاء، فيما قال 4 من كل 10 أشخاص إنهم يكرسون العطلة لأنفسهم ولأحبائهم بالإضافة إلى شغفهم بإنتاج الطعام والنبيذ في الوجهات المختارة.

سواء كانت الإقامة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، لا يزال 6 من كل 10 إيطاليين يختارون منشأة إقامة سياحية لإقامتهم الليلية.

وتأتي الفنادق في المقدمة، حيث اختارها 22% من الأشخاص، كما أن أداء المعسكرات والقرى كان إيجابيًا أيضًا.

يعد السكن الثاني والضيافة مع الأصدقاء والأقارب هو الخيار الأكثر شيوعًا بين الآخرين، حيث اختار 18% من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات هذا التوجه.

لقضاء عطلة شهر أغسطس، يفضل الإيطاليون البحر، حيث اختاره 3 من كل 10 أشخاص، متفوقا بكثير عن الجبال التي حصدت 12% من التفضيلات ويليها المدن والأماكن الفنية، حيث تم اختيارها من قبل 10% ممن تمت مقابلتهم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:13

البابا فرنسيس يدعو لنشر السلام وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط

17:58

إيطاليا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

09:13

في رسالة إلى إيران، روما تدعو إلى الاعتدال وخفض التصعيد

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:13

البابا فرنسيس يدعو لنشر السلام وإنهاء الحروب في الشرق الأوسط

17:58

إيطاليا تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

09:13

في رسالة إلى إيران، روما تدعو إلى الاعتدال وخفض التصعيد