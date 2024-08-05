الإيطاليون يفضلون شهر أغسطس لقضاء العطلة الصيفية

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - يظل شهر أغسطس هذا العام أيضًا هو الشهر المفضل لقضاء العطلة الصيفية عند الإيطاليين مع توقعات بتسجيل رقم قياسي في أعداد المغادرين لقضاء العطلة الصيفية.في الواقع، يخطط 17.5 مليون شخص للسفر لقضاء العطلة الصيفية، أي أكثر بمقدار مليون شخص عن العام الماضي، بإجمالي 19.2 مليون شخص، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مرصد السياحة التابع للاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية والعمل المستقل حول إجازات الإيطاليين في أغسطس.وتشهد العطلات الطويلة التي لا تقل عن 7 أيام نموا ملحوظا، مما يعوض الانخفاض الطفيف في الرحلات المتوسطة المدة، من 3 إلى 6 أيام.وخصصت الأسر الإيطالية ميزانية إجمالية قدرها 15.5 مليار يورو لقضاء العطلة خلال شهر أغسطس، بزيادة قدرها 1.5 مليار يورو مقارنة بعام 2023.ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 10 مليارات يورو لقضاء العطلات الطويلة، بمتوسط ;;إنفاق قدره 1040 يورو للشخص الواحد، أي بزيادة 10% مقارنة مع 945 يورو في العام الماضي.وقال 47% ممن شملهم الاستطلاع إن العطلة هدفها الراحة والاسترخاء، فيما قال 4 من كل 10 أشخاص إنهم يكرسون العطلة لأنفسهم ولأحبائهم بالإضافة إلى شغفهم بإنتاج الطعام والنبيذ في الوجهات المختارة.سواء كانت الإقامة قصيرة أو متوسطة أو طويلة، لا يزال 6 من كل 10 إيطاليين يختارون منشأة إقامة سياحية لإقامتهم الليلية.وتأتي الفنادق في المقدمة، حيث اختارها 22% من الأشخاص، كما أن أداء المعسكرات والقرى كان إيجابيًا أيضًا.يعد السكن الثاني والضيافة مع الأصدقاء والأقارب هو الخيار الأكثر شيوعًا بين الآخرين، حيث اختار 18% من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات هذا التوجه.لقضاء عطلة شهر أغسطس، يفضل الإيطاليون البحر، حيث اختاره 3 من كل 10 أشخاص، متفوقا بكثير عن الجبال التي حصدت 12% من التفضيلات ويليها المدن والأماكن الفنية، حيث تم اختيارها من قبل 10% ممن تمت مقابلتهم. (أنسامد).

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