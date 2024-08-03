ارتفاع عدد المصطافين الذين يفضلون المناطق الجبلية

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - من سلسلة جبال الدولوميت إلى سلسلة جبال الأبينيني، يظل الاهتمام بالجبال لقضاء العطلات الصيفية قويا ومستقرا، وذلك وفقا لمسح أجراه مرصد السياحة الإيطالي JFC الذي أشار إلى أن عدد المصطافين في المناطق الجبلية يقدر بـ 6 ملايين و538 ألف، بزيادة 1.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.وبفضل متوسط ;;إقامة يبلغ 11.2 يوما، من المتوقع أن يتجاوز عدد الليالي السياحية 73 مليون ليلة مبيت في المناطق الجبلية وجبال الأبينيني الإيطالية (+0.8%)، مع إيرادات تقدر ب 5,5 مليار يورو.كما أن هذه الإيرادات مدعومة أيضا بزيادة قدرها 13.8% في إنفاق المواطنين لقضاء هذا النوع من العطلات.يقول ماسيمو فيروتسي، مدير مرصد السياحة الإيطالي والمسؤول عن البحث : على وجه الخصوص، يتم اختيار الجبال من قبل 16% ممن سيأخذون إجازة هذا العام خلال فترة الصيف.تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة +0.8% مقارنة بالعام الماضي، مما يؤدي إلى نمو إجمالي في العامين الماضيين يعادل 3.5%.من خلال تحليل الأسباب التي تدفع الإيطاليين إلى تفضيل هذا النوع من الإجازة، يتضح أنهم يعتبرونه بمثابة تجديد واسترخاء وذو فائدة (19.9%)، والانفصال عن الحياة اليومية والابتعاد عن المشاكل اليومية (15.8%).كما أن الإيطاليين يرون في هذه العطلة فرصة "لعدم استخدام السيارة" وعدم التقيد بالالتزامات اليومية. (أنسامد).

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