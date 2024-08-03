ارتفاع عدد المصطافين الذين يفضلون المناطق الجبلية

وبفضل متوسط ;;إقامة يبلغ 11.2 يوما، من المتوقع أن يتجاوز عدد الليالي السياحية 73 مليون ليلة مبيت في المناطق الجبلية وجبال الأبينيني الإيطالية (+0.8%)، مع إيرادات تقدر ب 5,5 مليار يورو.
كما أن هذه الإيرادات مدعومة أيضا بزيادة قدرها 13.8% في إنفاق المواطنين لقضاء هذا النوع من العطلات.
يقول ماسيمو فيروتسي، مدير مرصد السياحة الإيطالي والمسؤول عن البحث : على وجه الخصوص، يتم اختيار الجبال من قبل 16% ممن سيأخذون إجازة هذا العام خلال فترة الصيف.
تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة +0.8% مقارنة بالعام الماضي، مما يؤدي إلى نمو إجمالي في العامين الماضيين يعادل 3.5%.
من خلال تحليل الأسباب التي تدفع الإيطاليين إلى تفضيل هذا النوع من الإجازة، يتضح أنهم يعتبرونه بمثابة تجديد واسترخاء وذو فائدة (19.9%)، والانفصال عن الحياة اليومية والابتعاد عن المشاكل اليومية (15.8%).
كما أن الإيطاليين يرون في هذه العطلة فرصة "لعدم استخدام السيارة" وعدم التقيد بالالتزامات اليومية. (أنسامد).
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