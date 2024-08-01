نقل معرض جاليريا بورجيزى إلى قصر باربييرينى أول أغسطس

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - يبدأ فى الأول من أغسطس فى قصر باربيرينى معرضاً استثنائياً استكمالاً للمعرض الناجح "تيزيانو،بيلينى،برونزينو" والذي أقيم فى جاليريا بورجيزى، حيث سيتم رفعها مؤقتاً من الخدمة.ويضم المعرض 50 عملاً فنياً مع إضافة 8 أعمال جديدة لفنانين عظماء إيطاليين عظماء.وقد تم نقل الأعمال الفنية المعروضة من معرض بورجيزى وذلك نتيجة التعاون بين جاليريا بورجيزى وقصر باربيرينى وجاليريا فن الانتيك ومنها لوحات هامة لجويدو رينى وسيبيونى بولزونى.وتم تنظيم المعرض بعد قرار الإيقاف المؤقت لجاليريا الفنون في بورجيزى لإعطاء الفرصة لعرض اللوحات نظراً للنجاح الذي حققه المعرض مما دفع المديرين لاستكماله ليضم مجموعتين قريبتين تاريخياً تتعلقان باثنين من أبطال الحياة السياسية والثقافية فى روما فى القرن 17 وهما مافيو باربيرينى وسكيبيونى بورجيزى.ويحقق المعرض مقاربة نموذجية على المستوى التاريخى والثقافى وأخيراً الجغرافى. (أنسامد).

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