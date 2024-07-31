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ارتفاع إيرادات ضريبة السياحة فى بلديات البندقية

31 يوليو 2024, 09:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 31 - روما - اقتربت إيرادات ضريبة السياحة التي يتم تحصيلها فى بلديات البندقية من عتبة 100 مليون يورو عام 2024.

ويعتبر هذا الرقم قياسي مقارنة بإيرادات عام 2023 حيث من المتوقع أن تصل إلى 98.6 مليون يورو والتي تعكس ازدهاراً فى حركة السياحة في الإقليم أو لزيادة عدد البلديات لتصل إلى 148 بلدية مقابل 125 فى عام 2019 أو لزيادة الضرائب.

ومن المتوقع أن تزيد الأرقام عن تلك التي ذكرها المسئولون الذين يقدمون معلومات حذرة فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات والميزانيات الرسمية.

ويتوقع أن تصل الإيرادات فى مدينة البندقية نفسها حوالى 59 مليون يورو وتضم ايرادات تذاكر الزيارة بينما فى فيرونا وصلت الإيرادات إلى 21 مليون يورو. (أنسامد).

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