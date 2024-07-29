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إيطاليا-بدء الإجازة الصيفية:حجز 8 غرف فندقية من كل 10 غرف

29 يوليو 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 29 - روما - مع انطلاق الإجازة الصيفية فى إيطاليا، وفي نهاية الأسبوع الأخير من شهر يوليو - الأول في العطلة الصيفية - جاءت التوقعات إيجابية، حيث تم حجز 8 من كل 10 غرف متاحة في مرافق الإقامة الرسمية، بإجمالي أكثر من 6.4 مليون ليلة مبيت بين الجمعة والأحد 28 يوليو.

جاء ذلك في البيانات الصادرة عن اتحاد أسوتوريزمو كونفيسيرتشينتي ومركز الدراسات السياحية في فلورنسا، والذي رصد تشبع عروض الإقامة الوطنية المتاحة عبر الإنترنت على بوابات وكالة السفر الرئيسية.

وقد أكدت اتجاهات قطاع السياحة في الأسابيع الماضية بشكل عام توقعات الشركات، على الرغم من أن الطلب الأجنبي هو القوة الدافعة للقطاع الذي سجل ذروة الحضور السياحي طوال الصيف بأكمله.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعمل درجات الحرارة المرتفعة أيضًا على تعزيز الطلب لدى السياح الإيطاليين، وإن كان ذلك باتجاهات مختلفة: فالحرارة، في الواقع، تؤدي إلى انخفاض السياح في المدن والعواصم الكبرى وتعزز السياحة في المواقع "الأكثر برودة".

وليس من المستغرب إذا أن تسجل معدلات إمتلاء مرافق الإقامة على ضفاف البحيرات وفي الجبال ارتفاعا كبيرا يصل إلى 92 و82% من الغرف المتاحة على التوالي لعطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، تم تسجيل أعلى معدل حجز في الشمال الشرقي (83%)، وذلك بفضل الأداء الجيد للشركات في ترينتينو ألتو أديجي.

ومن المتوقع أيضًا تسجيل نتائج إيجابية في الشمال الشرقي (82%)، خاصة بالنسبة لمرافق الضيافة في ليجوريا ووادي أوستا. (أنسامد).

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