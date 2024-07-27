(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية إعادة فتح موقعي سوموبورتيكو وبروبيلي ديل فيتوريانو أمام الزوار مرة أخرى بدءًا من 26 يوليو الجاري، مضيفة أن الوزير جينارو سانجيوليانو ومديرة فيتوريانو وقصر فينيسيا إديث غابرييلي زارا المنطقة صباح يوم الخميس.وفي هذا الموقع المغلق منذ سنوات، تم إجراء تدخلات تهدف لاستعادة شروط السلامة والصيانة للرخام.تتضمن تذكرة زيارة المنطقة، إمكانية زيارة الموقعين وهي صالحة لمدة 7 أيام، كما تثري تجربة الزوار الذين سيتمكنون من الاستمتاع بجمال مشروع المهندس المعماري الإيطالي جوزيبي ساكوني بشكل أكبر.بعد سنوات من الإغلاق، أصبحت هذه الأماكن متاحة للزيارة أمام الجمهور مرة أخرى، مما يسمح للمواطنين والسياح بإعادة اكتشاف والاعجاب بأحد أهم المعالم الأثرية في إيطاليا ورمز الهوية الوطنية.وصرح الوزير سانجيوليانو : تتيح زيارة هذا الموقع للمواطنين الإيطاليين إعادة اكتشاف أسباب كونهم شعبا ومجتمعا وطنيا، مضيفا أن وزارة الثقافة شاركت في أعمال صيانة وتعزيز قيمة المعالم الجديدة.وقال المدير العام للمتاحف ماسيمو أوسانا : إن افتتاح هذه المعالم، والتي تتيح لنا في الوقت نفسه تعزيز المعالم الاثرية وفهمها بشكل أفضل والاستمتاع بالمناظر الرائعة لروما من زوايا متعددة، هو أحد أهداف منظومة المتاحف الوطنية، بتنسيق من المديرية العامة للمتاحف، بهدف تقديم عرض ثقافي واسع ومتكامل بشكل متزايد في النسيج الحضري.(أنسامد).

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