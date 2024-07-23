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36 مليون إيطالي يسافرون هذا الصيف، 90% منهم في إيطاليا

23 يوليو 2024, 09:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 23 - روما - قالت مجموعة فيدرالبيرجي الإيطالية لأصحاب الفنادق إن الإيطاليين سيأخذون إجازات أقصر ولكن أكثر تواترا هذا الصيف.

ووفقا لمسح أجرته الجمعية، فإن 36 مليون إيطالي سيذهبون في عطلة بين يونيو وسبتمبر.

وسيبقى ما يقدر بنحو 90% منهم في إيطاليا بينما سيسافر 10% إلى الخارج، وسيسافرون بشكل أساسي إلى وجهة ساحلية ليست بعيدة عن إيطاليا.

ومع ذلك، فإن ثلث المصطافين سيحصلون على أكثر من إجازة واحدة، بالإضافة إلى إجازتهم الصيفية: 3.6 مليون سوف يأخذون إجازة إضافية على الأقل، و3.1 مليون سوف يقضون إجازة مرتين، و1.7 مليون سوف يأخذون ثلاث إجازات، حسبما قالت مجموعة فيدرالبيرجي للفنادق.

وسينتج عن هذا السيناريو حجم مبيعات يقدر بـ 40.6 مليار يورو.

(أنسامد).

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