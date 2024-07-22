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أوستا الأغلى من بين المدن الإيطالية من حيث تكلفة المعيشة

22 يوليو 2024, 09:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 22 - روما - كشف مسح إيطالي أن مدينة أوستا تعتبر الأغلى من بين المدن الإيطالية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2024، في حين أن نابولي هي الأرخص.

وتعتبر مدينة كاتانزارو هي الأفضل فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، بينما سجلت بولتسانو أعلى مستويات في أسعار عربة الطعام والمشروبات، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن تنسيقية جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق المستهلكين "كوداكونز" Codacons التي قارنت أسعار السلع والخدمات في المدن الإيطالية الرئيسية.

بالنظر إلى مجموعة السلع والخدمات، تعتبر أوستا المدينة التي سجلت أعلى مستويات الأسعار، بإجمالي 573 يورو تقريبًا لشراء السلع والخدمات المستهدفة، وتأتي ميلانو في المركز الثاني حيث سجلت مجموعة السلع والخدمات حوالي 565.3 يورو، تليها بولتسانو (564.6 يورو).

وتعتبر نابولي المدينة الأقل في تكاليف المعيشة، حيث يتم إنفاق إجمالي 363 يورو لنفس السلع والخدمات، تليها باليرمو بـ 392.7 يورو.

عند المقارنة بين أغلى مدينة من حيث تكاليف المعيشة وأرخص مدينة، يتبين أن تكاليف الحياة في أوستا تزيد في المتوسط ;;بنسبة 57.8% عما هي عليه في نابولي. (أنسامد).

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