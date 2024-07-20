مهرجان جري كات يجمع فنانين عالميين وموسيقى الجاز الإيطالية

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - يقام مهرجان "جري كات 2024" في الفترة من 26 يوليو إلى 20 أغسطس في مدينة توسكانا الإيطالية حيث سيجمع العديد من الفنانين العالميين مثل عمر سوسا، وتريلوك غورتو، وعازفة الساكسفون الروسية الفرنسية أولغا أملتشينكو، والفنانين الكوريين يونغ وو لي ودويون كيم وعازف البيانو الجنوب أفريقي عبد الله إبراهيم في واحدة من الحفلات الأوروبية النادرة هذا الصيف.كما يشارك في المهرجان أيضا نخبة كبيرة من فناني موسيقى الجاز الإيطالية مثل إنريكو رافا، وفرانشيسكو كافيسو، ودانييلي مالفيسي، وماتيو مانكوسو، وجيوفاني فالزوني، وجافينو مورجيا، وفرانشيسكا تاندوي، وأليساندرو لانزوني وفرانشيسكو بيرزاتي.يتضمن برنامج المهرجان أيضًا سلسلة من الفاعليات، من بينها "ديوان الأغاني" لفرانشيسكو ماسيانتي مع ثلاثة مطربين، والمشروع الجديد للمدير الفني للمهرجان ستيفانو كانتيني مع عازف البيانو ياكير أربيب. تشمل مستجدات هذا العام أيضًا حفلتين موسيقيتين عند غروب الشمس في منارة كابيل روسو بجزيرة جيليو وفي قلعة مونتيماسي (جروسيتو). (أنسامد).

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