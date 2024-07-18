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مقاطعتا مونتيبولسيانو وبيتراسانتا فى مهرجان "حب توسكانا"

18 يوليو 2024, 10:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 18 - روما - تشارك مقاطعتا مونتيبولساتو وبيترا سانتا فى مهرجان "حب توسكانا" والذى يستمر لمدة 17 يوماً وبنتهى فى 28 يوليو.

وقد انطلق هذا المهرجان قبل خمسين عاماً بفضل الملحن الألمانى هانز فيرنر هينز ثم بعده بثلاثين عاماً أعاد اطلاقه مايكل جوتمان وهوعازف الكمان البلجيكى مايكل جوتمان وهما اجنبيان يرجع لهما الفضل فى اطلاق هذا المهرجان الصيفي فى يوليو فى توسكانا.

ويرجع تاريخ هذا المهرجان إلى سبعينيات القرن الماضى عندما غادر الموسيقار الألمانى هينز الذى توفى عام 2012 بلاده بعد تعرضه لانتقادات كبيرة بسب تأييده الشيوعية ليستقر فى إيطاليا ويقع فى حب مدينة مونتبيولسيانو ثم افتتح مدرسة للموسيقى ونظم مهرجاناً كان أبطاله من الموسيقيين المتبرعين .

وتحولت المدينة وقتها إلى ساحة للتدريبات والحفلات الموسيقية .

ويقدم المهرجان فى نسخته الجديدة 20 عرضاً عالمياً مع مشاركة 4 فرق أوركسترا وعازف البيانو وقائد الفرقة الموسيقية ألكسندر لونكيتش .

(أنسامد).

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