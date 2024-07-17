معرض فاليريو أدامى فى ميلانو

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - يستضيف قصر ريالى فى ميلانو معرض لوحات الفنان الإيطالى فاليريو أدامى اعتباراً من 17 يوليو حتى 22 سبتمبر.ويضم المعرض أكثر من 70 لوحة كبيرة ونحو 50 رسماً فى الفترة من 1957 إلى 2023 .ويحظى أدامى باحترام كبير فى جميع أنحاء العالم ويجسد فكرة الفنان العالمى المنفتح على كل الاقتراحات المستمدة من اللغات الأخرى مثل الأدب والفلسفة والموسيقى.ومنذ منتصف ستينيات القرن العشرين، أصبحت رسوم آدمي واضحة لا لبس فيها بفضل اللقاء بين تلك العلامات المميزة لفن البوب - الخط الأسود، والألوان الزاهية والمسطحة، والموضوعات الحضرية - والإشارة المستمرة إلى التقاليد والكلاسيكية، في عصر التي سادت التجريدية، (أنسامد).

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