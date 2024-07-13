إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا يواصل الارتفاع في أبريل

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - واصل إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا مستوياته المرتفعة في شهر أبريل الماضي، على الرغم من أن الاحتفال بعيد الفصح جاء في مارس هذا العام، وذلك وفقا لتقرير صادر عن بنك إيطاليا.وأوضح التقرير أن إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا سجل 4.0 مليار يورو، فيما بلغ إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج 2.6 مليار يورو مقارنة بشهر أبريل 2023، بنسبة ارتفاع 5 بالمائة و8 بالمائة على التوالي.وبذلك سجل ميزان المدفوعات في قطاع السياحة في إيطاليا فائضا قدره 1.4 مليار يورو، وهي نفس المستويات تقريبا مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023.وعلى مدى الأشهر الثلاثة (فبراير ومارس وأبريل 2024)، كان مستوى إيرادات السياحة مماثلا لمستوى الإنفاق، حيث زاد كلاهما بنحو 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. (أنسامد).

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