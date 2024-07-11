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إيطاليا:سباق في مجال سياحة الدراجات عبر فريولي-فينيتسا-جوليا

11 يوليو 2024, 09:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 11 - روما - تقام فى الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر حدث هام فى مجال سياحة الدراجات الغير تنافسية والمعروف باسم "اف فى جي بايك تريل" والذى يجمع بين حب ركوب الدراجات وروح المغامرة ومتعة السفر.

وسيتمكن المشاركون من اختيار خط سير الرحلة الذى سيتبعونه حيث أن هناك طريقان مقترحان بطول 190 و490 كيلو متراً وسيحددون تاريخ ووقت المغادرة واماكن التوقف أو المبيت.

ويأتي 30% من المشاركين من الخارج من النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية وسيأتى 70% من الإيطاليين من خارج منطقة السياحة.

تعتبر هذه جولة جميلة بالدراجة عبر منطقة فريولي فينيتسيا جوليا والتي تقود المسافر عبر الطبيعة والثقافة، من جبال الألب إلى البحر الأدرياتيكي جولة ألب أدريا بالدراجة.

كما تم تصميم تي شيرت موحد للسياح صممه الفنان جيانى بورتا وهو عبارة عن فسيفساء من الألوان تعكس الصورة الجغرافية لفريولى فينيتسيا جوليا. (أنسامد).

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