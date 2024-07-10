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تسجيل14 منزل وورشة عمل لكبار الفنانين فى إيميليا ررومانيا

10 يوليو 2024, 09:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 10 - روما - أعلن مؤخراً عن تسجيل 14 منزل وورشة عمل لكبار الفنانين الإيطاليين فى إيميليا ررومانيا عام 2024 مثل منزل الفنان جيرمانو سارتيلى فى ايمولا ومنزل ارتوزى فى فورليمبوبولى والمنزل الذى شهد طفولة فيديريكو فيللينى.

ويندرج هذا الرقم فى اطار 66 مكان تم اكتشافهم فى المقاطعة الا أنه يجرى حالياً التأكد من أصحابهم حيث لم يتم تسجيل سوى الاربعة عشر.

وقد اختتم المجلس الإقليمي العملية التي بدأت بالمناقصة الصادرة على أساس القانون الإقليمي 2/2022 ووافق أيضًا على ثلاثين طلبًا للمساهمات المخصصة لأنشطة الترويج الثقافي التي تم تنفيذها خلال العام بتمويل إجمالي قدره 262 ألف يورو .

وقال المستشار الإقليمى للثقافة مورو فيليكورى ان الذكاء الإصطناعى سيتدخل ويعيد الحياة لهذه الأماكن التى عاش وأبدع بها كبار المشاهير. (أنسامد).

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