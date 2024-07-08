إيطاليا:93% من منتجات البلدات الصغيرة، لتعزيز السياحة

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - تنتج البلدات الإيطالية التي يقل عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة حوالى 93% من المنتجات النموذجية على المستوى الوطني و79% من أجود أنواع النبيذ وهي تراث من التذوق والتنوع البيولوجي الذي يشجع السياحة أيضًا، حيث أن 2 من كل 3 إيطاليين (65%) من بين أولئك الذين يذهبون لقطاء الإجازة سيزورون إحدى القرى في صيف 2024.جاء ذلك في دراسة لاتحاد المزارعين الإيطاليين "كولديريتي" ومؤسسة Symbola حول "البلدات الصغيرة والسمات النموذجية"، والتي تشير إلى أن إيطاليا يمكنها التعامل مع الأزمات من خلال التركيز على هويتها الخاصة.وفي الواقع، يقدم التقرير صورة محدثة لكل منطقة حول هذا البعد الإنتاجي الذي يعكس قيمة التنوع الثقافي. ويتناول تراث الطعام والنبيذ المحفوظ خارج الدوائر السياحية التقليدية. يمثل هذا النظام المثالي 70.1% من عدد البلدات الإيطالية (7901 بلدة إيطالية) التي يعيش فيها ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين نسمة.وتشمل قائمة المنتجات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي، جميع أنواع الجبن وزيت الزيتون البكر الممتاز، واللحوم المعالجة والمنتجات المعتمدة على اللحوم والفواكه والخضروات والحبوب والمعجنات.وتمثل هذه المنتجات تراثا تحافظ عليه 279 ألف شركة زراعية موجودة في البلدات الصغيرة مع التزام يومي بضمان حماية المحاصيل التاريخية وحماية المنطقة من عدم الاستقرار الهيدروجيولوجي والحفاظ على التقاليد الغذائية. (أنسامد).

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