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ريميني تتصدر قائمة الوجهات الساحلية هذا الصيف

06 يوليو 2024, 08:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 6 - روما - تصدرت مدينة ريميني قائمة الوجهات السياحية الساحلية لصيف 2024 في تصنيف مرصد السياحة الإيطالي Jfc بعنوان "بانوراما السياحة والبحر في إيطاليا"، حيث حصلت على 2987 صوتا.

وجاءت مدينة جيسولو في البندقية في المركز الثاني حيث حصلت على 2961 صوتًا، تليها سان فيتو لو كابو في المركز الثالث بعد حصولها على 2906 أصوات.

واحتلت ريتشوني في إقليم إميليا رومانيا المركز الرابع (2808 نقاط)، لتسجل نفس مستوى العام الماضي، ثم ألغيرو في المركز الخامس (2520 نقطة) وفورتي دي مارمي في المركز السادس برصيد 2367 نقطة.

وجاءت ميلانو ماريتيما في المركز السابع بحصولها على 2224 صوتًا، ثم تروبيا في المركز الثامن (1983 نقطة)، تليها غاليبولي برصيد 1836 نقطة، ثم فيلاسيميوس (1770 نقطة).

وتصدرت ريميني قائمة الوجهات الساحلية التي يعتبرها الإيطاليون قادرة على الاستجابة على النحو الأمثل "لاحتياجات العائلات" مع الأطفال برصيد 898 نقطة، تليها في المركز الثاني كاتوليكا برصيد 856 نقطة، وفي المركز الثالث ألبا أدرياتيكا برصيد 807 نقاط.

(أنسامد).

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