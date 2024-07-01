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نحو 60% من الإيطاليين يقضون العطلات فى الخارج

01 يوليو 2024, 09:32

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 1 - روما - مع بدء موسم العطلات والإجازات، خطط 60% من الإيطاليين لقضاء بضعة أيام بعيدا عن المنزل بينما يفضل 20% قضاء إجازة الصيف في المنزل من أجل المزيد من الاسترخاء، وذلك وفقا لمسح أجرته "ريدلي" Readly، خدمة الاشتراك في الصحف والمجلات الرقمية، لصالح شركة يوجوف للأبحاث.

وأوضح المسح أن 37% من الإيطاليين سوف يقومون برحلة واحدة على الأقل إلى الخارج هذا الصيف، بينما يفضل 55% البقاء داخل الحدود الوطنية بسبب وضعهم الاقتصادي ولأسباب تتعلق بالاستدامة البيئية.

ووفقا للاستطلاع، يخصص واحد من كل ثلاثة إيطاليين إجازاتهم لمطالعة الكتب، ويخطط 30% لقضاء أكبر وقت ممكن في القراءة. وقال واحد من كل اثنين من الإيطاليين إنهم يقرؤون أكثر في العطلة مقارنة ببقية العام، ويفضلون الكتب الخيالية (57%) والصحف (27%) والمجلات (20%).

ويفضل الإيطاليون القراءة في موضوعات تتعلق بالسفر (43%)، والموضة والجمال (36%)، والعلوم (34%)، والتكنولوجيا (27%).

وتعتبر الرغبة في الاسترخاء هي الدافع وراء معظم الاختيارات، حيث يعطي 56% الأولوية المطلقة للاسترخاء، 43% ينظمون أنشطة للاستمتاع بصحبة الأصدقاء والعائلة، 40% يكرسون وقتهم لاكتشاف الأطعمة وعادات الطهي الجديدة، و31% يستكشفون المنطقة التي يتواجدون فيها.

(أنسامد).

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