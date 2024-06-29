معرض أنسليم كييفر يستقبل أكثر من 100 ألف زائر

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - استضاف معرض الرسام والنحات الألماني أنسليم كييفر، والذي يمكن زيارته حتى 21 يوليو القادم، أكثر من 100 ألف زائر حتى الآن.يقام المعرض تحت عنوان "الملائكة الساقطة" في متحف قصر ستروزي في فلورنسا حتى 21 يوليو. ينظم المعرض أرتورو جالانسينو، المدير العام لمؤسسة قصر ستروزي.وصرح جالانسينو: عمل أنسليم كييفر في قصر ستروزي لإنشاء مشروع معرض جديد تماما يعزز الحيوية القوية لفنه.يعد كييفر واحدًا من أعظم الفنانين الأحياء، وتستمد أبحاثه من الأدب والفلسفة والتاريخ، في تأمل مستمر حول طبيعة الإنسان. في قصر ستروزي، تتلاقى أعماله في حوار مع عمارة عصر النهضة، لتركز على موضوعات مثل الذاكرة والتاريخ والحرب. (أنسامد).

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