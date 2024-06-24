إيطاليا:توقعات بزيارة 18 مليون سائح في يوليو

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو، يسجل قطاع السياحة نشاطا ملحوظا، حيث تشير التوقعات الصادرة عن معهد "ديموسكوبيكا" الإيطالي للأبحاث والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في الواقع إلى زيادة في تدفقات السياح لإيطاليا.وكشف معهد "ديموسكوبيكا"، أنه من المتوقع وصول 18.2 مليون سائح وتسجيل 75.6 مليون ليلة سياحية، مع نمو بنسبة 1.5% و1.0% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.كما أن عدد السياح الأجانب آخذ في الارتفاع، حيث أنه من المتوقع وصول قرابة 10 ملايين سائح (+3.6%) أي ما يعادل 54.8% من إجمالي الوافدين المتوقعين مع تسجيل 38.8 مليون ليلة سياحية (+2.0%).ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السياحي إلى 17.9 مليار يورو، بزيادة بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.وبحسب تقرير معهد "ديموسكوبيكا" الذي جاء بعنوان "توقعات السياحة لصيف يوليو 2024" والذي تناول المؤشرات السياحية الرئيسية مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، من المتوقع تسجيل زيادة قدرها 263 ألف سائح و755 ألف ليلة مبيت.وصرح رئيس معهد "ديموسكوبيكا" رافائيل ريو، أن حدوث سيناريو استباقي يمكن أن يؤدي إلى تأثير "تصاعدي" على التقديرات الإجمالية، ليسجل ما يقرب من 19.3 مليون سائح و78.6 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو 7.2% و 5.0% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.(أنسامد).

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