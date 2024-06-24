إيطاليا:توقعات بزيارة 18 مليون سائح في يوليو

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إيطاليا:توقعات بزيارة 18 مليون سائح في يوليو

24 يونيو 2024, 08:52

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو، يسجل قطاع السياحة نشاطا ملحوظا، حيث تشير التوقعات الصادرة عن معهد "ديموسكوبيكا" الإيطالي للأبحاث والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" في الواقع إلى زيادة في تدفقات السياح لإيطاليا.

وكشف معهد "ديموسكوبيكا"، أنه من المتوقع وصول 18.2 مليون سائح وتسجيل 75.6 مليون ليلة سياحية، مع نمو بنسبة 1.5% و1.0% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

كما أن عدد السياح الأجانب آخذ في الارتفاع، حيث أنه من المتوقع وصول قرابة 10 ملايين سائح (+3.6%) أي ما يعادل 54.8% من إجمالي الوافدين المتوقعين مع تسجيل 38.8 مليون ليلة سياحية (+2.0%).

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السياحي إلى 17.9 مليار يورو، بزيادة بنسبة 3.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب تقرير معهد "ديموسكوبيكا" الذي جاء بعنوان "توقعات السياحة لصيف يوليو 2024" والذي تناول المؤشرات السياحية الرئيسية مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، من المتوقع تسجيل زيادة قدرها 263 ألف سائح و755 ألف ليلة مبيت.

وصرح رئيس معهد "ديموسكوبيكا" رافائيل ريو، أن حدوث سيناريو استباقي يمكن أن يؤدي إلى تأثير "تصاعدي" على التقديرات الإجمالية، ليسجل ما يقرب من 19.3 مليون سائح و78.6 مليون ليلة سياحية بنسبة نمو 7.2% و 5.0% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:43

معرض المأكولات الإيطالية فى نيويورك

14:56

إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:43

معرض المأكولات الإيطالية فى نيويورك

14:56

إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية