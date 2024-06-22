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إنفاق السياح الأجانب في إيطاليا آخذ في الازدياد

22 يونيو 2024, 09:39

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 22 - روما - كشف مسح أجراه بنك إيطاليا حول السياحة الدولية وميزان المدفوعات في القطاع السياحي، عن استمرار نمو الإنفاق بالأسعار الحالية من قبل المسافرين الأجانب في إيطاليا والمسافرين الإيطاليين في الخارج في عام 2023.

وارتفع فائض ميزان المدفوعات في القطاع السياحي بشكل طفيف ليسجل 20.1 مليار يورو، ليصل إلى 1.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة مع 0.9 في العام السابق)، وهي نفس المستويات التي سجلها في عام 2019.

وتحسن ميزان المدفوعات في القطاع السياحي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في جميع دول منطقة اليورو، باستثناء كرواتيا وسلوفينيا.

وفي عام 2023، ارتفع إنفاق المسافرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بشكل أكبر، ليعود إلى مستويات 2019. كما تعافى إنفاق الأجانب القادمين من الاتحاد الأوروبي بدءا من عام 2022 بعد الانخفاض الملحوظ في أعقاب وباء كورونا.

وساهمت الزيادة في عدد المسافرين القادمين، ولا سيما القادمين من مناطق جغرافية أبعد مثل آسيا وأمريكا الشمالية، بشكل رئيسي في نمو إيرادات السياحة.

وكانت الزيادة في الدخل المرتبط بالسفر لقضاء العطلات أكبر من تلك المرتبطة بالسفر للعمل والأعمال التجارية.

وعلى الرغم من التعافي، فإن عدد السياح في إيطاليا وعدد المسافرين الإيطاليين في الخارج لا يزال أقل بنحو 10 في المائة عن مستويات ما قبل الوباء. (أنسامد).

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